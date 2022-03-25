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Orion не собирается покидать российский рынок. Напротив, компания открывает новый завод

Семён Гудошников
Сегодня в 17:24

Южнокорейский производитель продуктов питания Orion подтвердил, что собирается открыть в России новый завод. Об этом сообщает The Korea Times.

Это будет третий завод Orion в России, он должен заработать в Тверской области в первой половине этого года. Компания рассчитывает, что новое предприятие поможет ее экспансии в Среднюю Азию и Европу.

Руководство Orion не намерено покидать прибыльный для них российский рынок, отмечает газета. При этом в связи с растущей инфляцией в стране компания собирается повысить цены на продукцию, в том числе на самый популярный товар — Choco Pie.

В 2021 году российское подразделение Orion сообщило о росте продаж на 31,5% по сравнению с предыдущим годом и увеличении операционной прибыли на 8%. Аналитики ожидают, что в этом году компания продолжит получать в России стабильный доход.

После начала «военной операции» на Украине западные страны, включая Южную Корею, ввели санкции против России. Множество западных компаний покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране. Среди них H&M, Uniqlo, IKEA, McDonald’s, Netflix, Nike, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. По данным Йельского университета, к 25 марта о своем уходе их России объявили более 450 компаний.

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