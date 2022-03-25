Американская компания в сфере премиального гостиничного сервиса Hyatt Hotels разрывает контракты с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудничество, контракты и отношения <…> прекратятся в 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года», — говорится в заявлении компании.

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park располагается в комплексе «ВТБ Арена Парк». Согласно информации на официальном сайте, это совместный проект банка ВТБ (попал в международные санкционные списки) и Спортивного общества «Динамо».

Сейчас под брендом Hyatt по-прежнему открыты отели в Москве, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. 10 марта в компании сообщили: «Мы приняли решение приостановить нашу деятельность по развитию и все инвестиции в Россию <…>. Мы будем продолжать оценивать гостиничную деятельность в России и соблюдать относящиеся к нам санкции и директивы правительства США».