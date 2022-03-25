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В Минобороны заявили о гибели 1351 военнослужащего во время «военной операции» на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29

Вооруженные силы России за время «военной операции» на Украине потеряли убитыми 1351 военнослужащего, 3825 получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, пишет ТАСС.

Входят ли в эти цифры потери среди Росгвардии, а также формирований ЛНР и ДНР, не уточняется.

В Минобороны также утверждают, что потери украинских сил за месяц составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные.

По словам Рудского, российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

Генерал-полковник сказал, что изначально ВС РФ не планировали штурм украинских городов, но такая возможность не исключена. Он отметил, что силы и средства российской армии будут концентрироваться на «полном освобождении Донбасса».

В Минобороны еще раз заявили, что «спецоперация проводится строго по утвержденному плану», а приоритетом является «исключение напрасных жертв среди населения». Там рапортовали об успешном выполнении основных задач первого этапа «военной операции» — существенном снижении боевого потенциала вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщало о потерях российской армии только один раз — 2 марта, на седьмой день «военной операции». Тогда заявлялось, что на Украине погибли 498 военных, были ранены 1597.

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