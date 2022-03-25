В Минобороны заявили о гибели 1351 военнослужащего во время «военной операции» на Украине

Вооруженные силы России за время «военной операции» на Украине потеряли убитыми 1351 военнослужащего, 3825 получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, пишет ТАСС.

Входят ли в эти цифры потери среди Росгвардии, а также формирований ЛНР и ДНР, не уточняется.

В Минобороны также утверждают, что потери украинских сил за месяц составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные.

По словам Рудского, российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

Генерал-полковник сказал, что изначально ВС РФ не планировали штурм украинских городов, но такая возможность не исключена. Он отметил, что силы и средства российской армии будут концентрироваться на «полном освобождении Донбасса».

В Минобороны еще раз заявили, что «спецоперация проводится строго по утвержденному плану», а приоритетом является «исключение напрасных жертв среди населения». Там рапортовали об успешном выполнении основных задач первого этапа «военной операции» — существенном снижении боевого потенциала вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщало о потерях российской армии только один раз — 2 марта, на седьмой день «военной операции». Тогда заявлялось, что на Украине погибли 498 военных, были ранены 1597.