Минюст внес «Мужское государство»* в список экстремистских организаций

Министерство юстиции внесло «Мужское государство»* в перечень экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Организация стала 90-й в списке. Она внесена в него на основании решения Нижегородского областного суда от 18 октября 2021 года.

Тогда же суд постановил заблокировать три телеграм-канала: основной канал создателя движения Владислава Позднякова (на тот момент он уже был заблокирован), канал «Мужского государства», сайд-проект «Бутылка», а также шесть пабликов во «ВКонтакте».

«Афиша Daily» подробно рассказывала об угрозах «Мужского государства» в адрес основателей ресторанных сетей «Тануки», «Ёбидоёби» и производителя напитков «Вятский квас», пригласивших для участия в съемках темнокожих моделей.

*«Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.