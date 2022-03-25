В Думе разработали законопроект, предлагающий разрешить рекламу вина вдоль трасс на юге России

Зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, глава Комитета палаты по аграрным вопросам Владимир Кашин и его заместитель Владимир Блоцкий разработали проект закона, предлагающий разрешить рекламу выпущенного в России вина вдоль трасс на юге страны. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, вино будет продвигаться в тех регионах, где оно производится. Размещать рекламные баннеры предложено не чаще чем через каждые три километра трасс в южных регионах. Проект планируют рассмотреть в весеннюю сессию.

Если подобная инициатива будет принята, она, по словам авторов документа, «позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в Российской Федерации, а также развитие сельского туризма».

18 марта Ассоциация компаний интернет-торговли предложила отменить запрет на онлайн-продажу ряда категорий товаров, включая алкоголь. Такая мера поддержит малых и средних производителей, сельхозпроизводителей и маркетплейсы, заявили в объединении.

Вчера, 24 марта, опрошенные «Коммерсантом» участники алкогольного рынка заявили, что импорт спиртного в Россию может сократиться на 25–40% на фоне геополитических, экономических и логистических трудностей.