Клишас: вводить ответственность за использование VPN-сервисов не планируется

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас заявил, что вводить ответственность за использование VPN-сервисов не планируется. Его слова передает РБК.

«Когда речь идет об ответственности, она должна быть четко совершенно прописана в законе. Такой ответственности в законе нет для граждан. <…> Мы не планируем такого. Я не видел ни одного проекта, ни с кем никогда это не обсуждал», — заявил он.

При этом Клишас добавил: «Но можно ли блокировать сами эти ресурсы, грубо говоря, сайты, где можно скачать VPN. Определенная законодательная база уже есть. Я считаю, что их можно и нужно блокировать». Представитель Совфеда не уточнил, планируется ли блокировать магазины приложений, например, AppStore и Google Play.

15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокированы около 20 популярных VPN-сервисов, и Роскомнадзор, по его словам, намерен продолжить блокировку.

Он отметил: «VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется».