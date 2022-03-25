В московском метро появилась реклама о том, что России не грозит дефицит еды

Пользователи соцсетей из Москвы обратили внимание на новую рекламу при подключении к вайфаю в столичной подземке. В ней утверждается, что россиянам не стоит переживать насчет будущего в стране.

К примеру, перед подключением появляется картинка со словами, что «с едой все будет в норме» и «России не грозит продовольственный кризис», потому что «все просчитано».