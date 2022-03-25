перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Компания Пригожина предложила ограничить выезд IT-специалистов из страны. Минцифры против 15:30
Платформа «Авито» стала самостоятельным бизнесом в России 15:06
Курс евро на Мосбирже впервые с 28 февраля опустился ниже 100 рублей. Но уже вырос обратно 15:06
Клишас: вводить ответственность за использование VPN-сервисов не планируется 15:05
PxHere
В московском метро появилась реклама о том, что России не грозит дефицит еды 15:04
Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента 14:40
Театральная школа Константина Райкина приостанавливает работу 14:28
Австралия ввела санкции против Лукашенко, Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой 14:10
ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из‑за сообщений о смерти Жириновского 13:57
kremlin.ru
Песков: предложение Мединского воспевать символы России в школах не связано с позицией властей 13:20
«Новатэк» заморозил работы почти по всем своим перспективным проектам 13:03
России объявили «тотальную войну», Запад хочет вернуть однополярный мир: что еще сказал Лавров 13:00
Российские издатели отказываются от упоминаний Facebook* и Instagram* на обложках книг 12:13
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Сочи в шесть стран 12:12
В России выявили 25 382 новых случая COVID-19 11:23
На Марину Овсянникову возбудили еще одно административное дело — о дискредитации Вооруженных сил РФ 11:17
elektropoezd-ER/Wikimedia
Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 10:29
«Ъ»: Производители продуктов просят подтвердить право на размещение лого сервисов Meta* на упаковке 10:10
Евросоюз создаст фонд для финансирования восстановления Украины после завершения «спецоперации» 9:56
Япония запретила экспорт предметов роскоши в Россию и расширила санкционные списки 8:39
Отключить рекламу

В московском метро появилась реклама о том, что России не грозит дефицит еды

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:04

Пользователи соцсетей из Москвы обратили внимание на новую рекламу при подключении к вайфаю в столичной подземке. В ней утверждается, что россиянам не стоит переживать насчет будущего в стране.

К примеру, перед подключением появляется картинка со словами, что «с едой все будет в норме» и «России не грозит продовольственный кризис», потому что «все просчитано».

В другой рекламе говорится о том, что «в России переизбыток основных продовольственных товаров», а на фоне стоит картинка с пачками сахара и круп. «Ни намека на дефицит» — написано на картинке.

Кроме того, в рекламе говорится, что «Россия готова кормить и своих, и других».

Еще в одной рекламной вставке заявляется, что в России появится «новая социальная сеть» уже этой весной, а на место «иностранных фирм» придут «наши бренды» — авторы картинок назвали это «гайдом по импортозамещению».

После введения санкций против России из‑за начала «спецоперации» на рынке фиксируется ажиотажный спрос на ряд товаров, в том числе сахар, прокладки и офисную бумагу.

Подробности по теме
Битва за сахар: как ажиотажный спрос на сладкий песок стал поводом для мемов
Битва за сахар: как ажиотажный спрос на сладкий песок стал поводом для мемов
Подробности по теме
Шутки, жалобы и взаимопомощь: как твиттер объединился против перекупщиков прокладок
Шутки, жалобы и взаимопомощь: как твиттер объединился против перекупщиков прокладок
События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить