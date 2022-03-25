В московском метро появилась реклама о том, что России не грозит дефицит еды

Пользователи соцсетей из Москвы обратили внимание на новую рекламу при подключении к вайфаю в столичной подземке. В ней утверждается, что россиянам не стоит переживать насчет будущего в стране.
К примеру, перед подключением появляется картинка со словами, что «с едой все будет в норме» и «России не грозит продовольственный кризис», потому что «все просчитано».
В другой рекламе говорится о том, что «в России переизбыток основных продовольственных товаров», а на фоне стоит картинка с пачками сахара и круп. «Ни намека на дефицит» — написано на картинке.
Кроме того, в рекламе говорится, что «Россия готова кормить и своих, и других».
Еще в одной рекламной вставке заявляется, что в России появится «новая социальная сеть» уже этой весной, а на место «иностранных фирм» придут «наши бренды» — авторы картинок назвали это «гайдом по импортозамещению».
После введения санкций против России из‑за начала «спецоперации» на рынке фиксируется ажиотажный спрос на ряд товаров, в том числе сахар, прокладки и офисную бумагу.