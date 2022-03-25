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Песков: предложение Мединского воспевать символы России в школах не связано с позицией властей

Денис Ламехов
Сегодня в 13:20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского военно-исторического общества, помощника президента Владимира Мединского о введении в российских школах практики воспевания страны и ее государственных символов. Слова Пескова передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил: «Я думаю, что скорее это была инициатива одного из руководителей нашего военно-исторического общества, и она никак не связана с официальной позицией».

Вчера, 24 марта, Мединский заявил, что России нужно перенять опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где занятия ежедневно начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов.

Только в некоторых штатах эту «молитву во славу Америки», написанную во второй половине XIX века, школьники не обязаны произносить вслух, если она «противоречит их какой‑то там толерантности», отмечает помощник президента.

Мединский обратился к Министерству просвещения с рекомендацией ввести аналогичную систему в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня».

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