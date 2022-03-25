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«Новатэк» заморозил работы почти по всем своим перспективным проектам

Виктория Шанина
Сегодня в 13:03

Российская газовая компания «Новатэк» приостановила работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект «Новатэка» по экспорту сжиженного природного газа после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн в год, запущенного в 2017 году. Следом должны были идти заводы «Обский ГХК» и «Обский СПГ», но оба проекта поставлены на паузу.

Линии сжижения в рамках проекта «Арктик СПГ-2» строятся в Мурманске. Позже они будут установлены на гравитационные платформы и отбуксированы на Ямал. Завершить отправку первой платформы планируется к концу августа.

Платформа почти построена. 24 марта в интервью Bloomberg глава TotalEnergies (акционер проекта) Патрик Пуянне заявил, что готовность первой линии составляет 98%. На данном этапе проходит пусконаладка основного оборудования. Еще ожидается поставка семи газовых турбин Baker Hughes.

Согласно задуманным планам, первую линию завода «Арктик СПГ-2» должны запустить в 2023 году, вторую — в 2024-м, третью — в 2025-м. Каждая из них должна иметь производственную мощность 6,6 млн тонн в год. Сейчас судьба второй и третьей линий неясна, так как 22 марта TotalEnergies отказался продолжать инвестиции в проект. Также могут возникнуть сложности с получением оборудования.

21 марта стало известно, что Геннадий Тимченко по собственному желанию покинул совет директоров «Новатэка». Ранее он попал под санкции Великобритании, Евросоюза и Японии.

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