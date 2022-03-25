России объявили «тотальную войну», Запад хочет вернуть однополярный мир: что еще сказал Лавров

25 марта министр иностранных дел России сделал несколько заявлений во время встречи с главой Абхазии Асланом Бжанией и на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

Лавров сказал, что напряжение в международных отношениях создал Запад, который хочет «всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами» быть главным и вернуть однополярный мир. «Это, конечно, иллюзии», — считает Лавров.

России объявили «настоящую гибридную войну» на уничтожение, сказал Лавров. Европейские политики в своих заявлениях о России допускают термин «тотальная война», которым пользовалась гитлеровская Германия.

«Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — указал глава МИД России.

«Санкционный беспредел» показал, что западным ценностям — свободе выражения мнений, рыночной экономике, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности — «грош цена». Лавров убежден, что большинство стран мира не согласится «играть в одни ворота», несмотря на «колоссальное давление» на них.

10 марта Лавров заявлял, что Россия выйдет из ситуации с Украиной с пониманием, что Запад не может быть надежным партнером.