В России выявили 25 382 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 25 382 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на пять заражений меньше вчерашнего показателя.
Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1237. Следом по этому показателю идут Свердловская и Ростовская области, Москва, Воронежская и Нижегородская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 715 390. За сутки умерли 398 человек, за все время — 366 618. Выздоровели 61 860 пациентов, за весь период — 16 545 758. Число госпитализаций за сутки составило 4212.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 478,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,5 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,7 млн), Франция (24,6 млн), Великобритания (20,6 млн) и Германия (19,7 млн).