В России выявили 25 382 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 25 382 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на пять заражений меньше вчерашнего показателя.

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1237. Следом по этому показателю идут Свердловская и Ростовская области, Москва, Воронежская и Нижегородская области, а также Пермский край.