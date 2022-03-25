Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, сообщил финский государственный железнодорожный концерн VR Group. Его сообщение передает «Интерфакс».

1 марта VR Group сообщил, что разрывает сотрудничество с РЖД на фоне «военной операции» России на территории Украины до особого распоряжения.

Президент финского железнодорожного оператора Лаури Сиппонен уведомил гендиректора РЖД Олега Белозерова о решении VR Group воздержаться от любого общения с российской госкомпанией, кроме того, что необходимо для трансграничного сообщения.

Он добавил, что перевозки на скоростных поездах «Аллегро» пока продолжатся, чтобы VR Group могла обеспечить возвращение финских граждан домой из России.

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