КНДР подтвердила тестовый запуск баллистической ракеты «Хвасон-17»

КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap и Центральное телеграфное агентство Кореи.

Приказ об испытании ракеты отдал лично Ким Чен Ын. Северокорейский лидер подчеркнул, что «новое стратегическое оружие КНДР позволит всему миру вновь отчетливо осознать мощь» стратегических вооруженных сил страны.

По данным южнокорейских военных, запуск состоялся 24 марта в 08.34 по московскому времени с территории аэродрома Сунан вблизи Пхеньяна. Ракета поднялась на высоту 6200 км и преодолела расстояние в 1080 км.

По словам Ким Чен Ына, «национальные силы обороны будут обладать огромными военно-техническими возможностями, невозмутимыми перед лицом любых военных угроз и шантажа».

КНДР намерена держать вооружение в полной готовности «к давней конфронтации с империалистами из США, заявил Ким Чен Ын. Запуск «Хвасон-17» является уже 12-й демонстрацией силы со стороны Северной Кореи в 2022 году.