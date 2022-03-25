перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
КНДР подтвердила тестовый запуск баллистической ракеты «Хвасон-17» 2:59
Сборная Италии по футболу во второй раз подряд пропустит Чемпионат мира 2:23
Журфак МГУ/ВКонтакте
На журфаке МГУ отказались от образовательного модуля «Политическая журналистика» 1:46
Шарля Мишеля переизбрали на пост главы Евросовета 1:01
Минпросвещения обсудит предложение Владимира Мединского о введении в школах молитв во славу России 0:33
Канада внесла в санкционные списки еще 160 россиян 0:04
Минюст включил в реестр НКО-иноагентов экоинициативу «Друзья Балтики»* и еще две организации Вчера в 22:32
Журналист Алексей Венедиктов нашел свиную голову у своей квартиры. Он обратится в полицию Вчера в 22:00
Vladislav Bychkov/Unsplash
«Яндекс.Еда» сообщила, что сайт с данными клиентов полностью заблокирован. Его нельзя открыть с VPN Вчера в 21:55
Джо Байден выступил за исключение России из G20 Вчера в 21:39
Частоты «Эха Москвы» выставят на конкурс Вчера в 21:08
Новым худруком балетной труппы Театра Станиславского станет Максим Севагин Вчера в 20:50
Создатель фестиваля «Боль» Степан Казарьян сообщил, что не будет проводить мероприятия в России Вчера в 20:37
Помощь Украине от НАТО, запрет на «войнушку» в «Смешариках» и другие новости дня
Вчера в 20:22 дайджест
«Щелкунчик», «Аттила» и симфонии Чайковского: Okko покажет эксклюзивную коллекцию Мариинки Вчера в 19:54
Генассамблея ООН приняла западный проект резолюции по Украине Вчера в 19:37
RinaS/Pexels
В Петербурге разрешили полную заполняемость кинозалов и театров Вчера в 19:32
Верховная рада ввела наказание за распространение данных о перемещении войск Украины Вчера в 18:56
В России заблокировали сайт GSC Game World — разработчиков S.T.A.L.K.E.R. и «Казаков» Вчера в 18:54
Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у властей 4 млрд рублей на ближайшие несколько месяцев Вчера в 18:52
Отключить рекламу

КНДР подтвердила тестовый запуск баллистической ракеты «Хвасон-17»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:59

КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap и Центральное телеграфное агентство Кореи.

Приказ об испытании ракеты отдал лично Ким Чен Ын. Северокорейский лидер подчеркнул, что «новое стратегическое оружие КНДР позволит всему миру вновь отчетливо осознать мощь» стратегических вооруженных сил страны.

По данным южнокорейских военных, запуск состоялся 24 марта в 08.34 по московскому времени с территории аэродрома Сунан вблизи Пхеньяна. Ракета поднялась на высоту 6200 км и преодолела расстояние в 1080 км.

По словам Ким Чен Ына, «национальные силы обороны будут обладать огромными военно-техническими возможностями, невозмутимыми перед лицом любых военных угроз и шантажа».

КНДР намерена держать вооружение в полной готовности «к давней конфронтации с империалистами из США, заявил Ким Чен Ын. Запуск «Хвасон-17» является уже 12-й демонстрацией силы со стороны Северной Кореи в 2022 году.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить