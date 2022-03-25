Сборная Италии по футболу во второй раз подряд пропустит Чемпионат мира

Сборная Италии по футболу проиграла в стыковом отборочном матче Чемпионата мира команде из Северной Македонии со счетом 0:1. Об этом сообщило РИА «Новости».

Игра прошла на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо. Единственный гол в ней забил на 92-й минуте Александар Трайковски. Это позволило сборной Северной Македонии выйти в финал стыкового турнира.

В финале македонцы встретятся с футболистами из Португалии. Команда Италии же выбыла из турнира. Она пропустит мировое футбольное первенство во второй раз подряд.

Португальцы в полуфинале обыграли сборную Турции со счетом 3:1. Финальный матч состоится в следующий вторник, 29 марта, на стадионе «Драган» в Порту.