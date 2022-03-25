Канада внесла в санкционные списки еще 160 россиян

Власти Канады внесли в санкционные списки еще 160 россиян — все они являются членами Совета Федерации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

По его словам, Канада решила «усилить давление» на Россию и ввела санкции против членов верхней палаты парламента. Они, по мнению канадских властей, «несут ответственность за продолжающуюся на Украине военную операцию».

Трюдо отметил, что санкции наложены уже на 964 человек, «связанных с Путиным». Среди них ранее уже были генерал-майор Игорь Конашенков, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По итогам саммита НАТО Трюдо также заявил, что намерен ввести запрет на экспорт определенных товаров и технологий в Россию. Военные действия России на Украине он назвал «незаконной, неспровоцированной и неоправданной».

Канада планирует потратить порядка 4 млн долларов на зашиту объектов культурного наследия Украины, деньги передадут ЮНЕСКО. Выделенные ранее 79,5 млн будут распределены в том числе между соседними с Украиной странами, например, Молдовой.

Кроме того, канадские власти пообещали поставить Украине новую партию летальных вооружений. Они поступят в страну «в ближайшие дни и недели», подтвердил Трюдо.