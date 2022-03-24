Минюст включил в реестр НКО-иноагентов экоинициативу «Друзья Балтики»* и еще две организации

Минюст включил в реестр НКО-иноагентов три новых организации. Об этом сообщает ТАСС.

В их числе — экоорганизация «Друзья Балтики»*. Она основана в 1996 году и называет своей миссией сохранить природу Балтийского региона и России в целом.

Также список пополнили издаваемая с 2008 года научная газета «Троицкий вариант — наука»** и созданный в 1993 году фонд «Каф»***, среди задач которого называется содействие развитию культуры благотворительности, повышению качества и доступности социальной, медицинской, психологической помощи.

11 февраля иноагентами признали учредительницу издания Sota.Vision Александру Айнбиндер****, инициативную ЛГБТ-группу «Реверс»***** и Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив*****.

*Организация «Друзья Балтики» признана Минюстом НКО-иностранным агентом.

**Организация «Троицкий вариант — наука» признана Минюстом НКО-иностранным агентом.

***Фонд «Каф» признан Минюстом НКО-иностранным агентом.

****Александра Айнбиндер признана Минюстом СМИ-иностранным агентом.

*****Инициативная группа «Реверс» и Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив признаны Минюстом незарегистрированными общественными объединениями, выполняющими функцию иностранного агента.