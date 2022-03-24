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Журналист Алексей Венедиктов нашел свиную голову у своей квартиры. Он обратится в полицию

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:00

Журналист Алексей Венедиктов, в прошлом главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», намерен обратиться в полицию из‑за антисемитской выходки. Неизвестные подбросили ему под дверь отрубленую голову свиньи. Об этом сообщил «Интерфакс».

Венедиктов заявил, что акция его не испугала, однако он хотел бы разобраться, кто за ней стоит. По словам журналиста, свиную голову у двери положил человек в форме курьера Delivery Club.

«Зашел в подъезд, меня не было, я был на работе, положил у двери в мою квартиру свиную голову и приклеил „юден“ что‑то на дверь квартиры. В стране, победившей фашизм, это, конечно, сильно», — прокомментировал Венедиктов.

В Delivery Club заявили, что у неизвестного на видео старый рюкзак доставщика, который компания не выдает уже более двух лет. Кроме того, сервис не фиксировал заказов по адресу Венедиктова.

«Мы обратимся в полицию. Но у меня жена как девушка добропорядочная, к сожалению, все это убрала просто, это же мусор. Поэтому у нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию», — сказал Венедиктов.

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