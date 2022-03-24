Журналист Алексей Венедиктов нашел свиную голову у своей квартиры. Он обратится в полицию

Журналист Алексей Венедиктов, в прошлом главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», намерен обратиться в полицию из‑за антисемитской выходки. Неизвестные подбросили ему под дверь отрубленую голову свиньи. Об этом сообщил «Интерфакс».

Венедиктов заявил, что акция его не испугала, однако он хотел бы разобраться, кто за ней стоит. По словам журналиста, свиную голову у двери положил человек в форме курьера Delivery Club.

«Зашел в подъезд, меня не было, я был на работе, положил у двери в мою квартиру свиную голову и приклеил „юден“ что‑то на дверь квартиры. В стране, победившей фашизм, это, конечно, сильно», — прокомментировал Венедиктов.