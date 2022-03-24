«Яндекс.Еда» сообщила, что сайт с данными клиентов полностью заблокирован. Его нельзя открыть с VPN

Сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил изданию vc.ru, что сайт с данными клиентов полностью заблокирован, его нельзя открыть в том числе с помощью средств для обхода блокировок.

Компания начала связываться с регистраторами и облачными хранилищами данных, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о клиентах платформы и их заказах.

Разделегирование включает в себя расторжение договора между регистратором домена и его владельцем. Последний теряет право на его использование — так сайт оказывается недоступен для посетителей.

22 марта в сети стала распространяться карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации платформа сообщила еще 1 марта и пообещала сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» за нарушение законодательства о персональных данных.

Сегодня, 24 марта, «Яндекс» сообщил, что намерен подключить «Еду» к инструменту, с помощью которого клиенты смогут управлять хранением личных данных.