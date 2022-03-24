Частоты «Эха Москвы» выставят на конкурс

После закрытия радиостанции «Эхо Москвы» и отключения ее от эфира Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию проведет конкурс на ее частоты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Конкурс намечен на 25 мая. Согласно его условиям, вещание должно вестись ежедневно и круглосуточно, концепция должна быть «общественно-политической».

На конкурс заявлен единый пул частот «Эха Москвы» в 24 городах: в Москве и населенных пунктах Подмосковья, Петербурге, Волгограде, Самаре, Казани, Уфе и Улан-Удэ.

Единовременная плата за пакет частот — 57 475 000 рублей, конкурсный взнос — 1 149 500 рублей.

1 марта сайт «Эха» заблокировали, а радиостанцию отключили от эфира. Согласно сообщению Генпрокуратуры, на сайте «Эха Москвы» размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Спустя два дня cовет директоров станции принял решение о ликвидации станции, а 5 марта разорвал контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым.