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Помощь Украине от НАТО, запрет на «войнушку» в «Смешариках» и другие новости дня
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Помощь Украине от НАТО, запрет на «войнушку» в «Смешариках» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:22

США ввели санкции против 328 российских депутатов, 600 физических и юридических лиц, 48 оборонных предприятий и золота ЦБ. Крупный пакет новых санкций ввела и Великобритания.

Генсек НАТО заявил, что альянс планирует оказать дополнительную помощь Украине. Но не будет вводить миротворцев на территорию страны, чтобы избежать войны с Россией.

Владимир Мединский сказал, что перед Россией — «величайший вызов в истории» (на кону само ее существование). Действовать, считает он, нужно сообразно: воспевать в школах флаг и гимн страны, показывать меньше развлекательного контента и переводить «Бесогон» Никиты Михалкова на «максимум языков».

ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело. Ведомство заявило, что компании синхронно не поставляли сахар, хотя имели достаточно товара на складах.

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила российские власти выделить 4,2 млрд рублей в качестве поддержки отрасли. «Получив эту сумму, можно будет как‑то прожить 2–3 месяца», — заявили в объединении.

Apple ограничила оплату картами «Мир». И начала постепенно убирать из Apple Pay ранее добавленные карты.

Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World — разработчиков серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Ранее украинская студия высказалась против «военной операции» и решила не продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России.

Около 2000 российских сотрудников Meta (запрещена в РФ) опасаются возвращаться на родину. Из‑за признания компании экстремистской им может грозить уголовная ответственность.

В новой серии «Смешариков» слово «войнушка» поменяли на «потасовка», а «захватчиков» убрали. Представители бренда «Смешарики» сказали, что эти слова «могут быть остро восприняты» в сегодняшней ситуации.

«Кинотавра» в этом году не будет. Его перенесут «на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», сказал Александр Роднянский.

А вот фестивалю «Дикая мята» — быть. Продюсер ивента Андрей Клюкин сообщил, что оба летних уик-энда в Тульской области состоятся.

МХТ имени Чехова отменил ближайшие спектакли с участием Ренаты Литвиновой, но сохранил их в актуальном репертуаре. Ранее актриса и режиссер сказала, что находится в Антверпене.

В России в повторный прокат выйдут фильмы «Зеленая книга» и «Достучаться до небес». А еще — драма «Улей», триллер «Точка кипения» и хоррор «Огр».

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