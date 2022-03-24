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Создатель фестиваля «Боль» Степан Казарьян сообщил, что не будет проводить мероприятия в России

Денис Ламехов
Сегодня в 20:37

Создатель фестивалей «Боль» и Moscow Music Week Степан Казарьян сообщил, что не будет проводить мероприятия в России. Его заявление приводит Институт музыкальных инициатив.

Казарьян рассказал: «Я больше не российский промоутер. Я больше не живу в России и точно не собираюсь проводить тут какие‑либо мероприятия или фестивали по очевидным, по крайней мере для меня, причинам. Ужасно больно смотреть, как дело всей твоей жизни рухнуло в один момент».

Он добавил, что находится в Белграде. Казарьян заявил: «Теперь я балканский промоутер, и, пожалуйста, считайте меня таковым, пока я не сообщу вам об обратном. Если у вас есть предложения для меня, не стесняйтесь. Я к ним открыт».

2 марта стало известно, что фестиваль «Боль» не состоится в 2022 году «в связи со сложившейся в мире ситуацией». В лайнапе были заявлены Nick Cave & The Bad Seeds, «Аукцыон», Oxxxymiron, Мак ДеМарко, Slowthai, Kedr Livanskiy и другие исполнители.

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