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Генассамблея ООН приняла западный проект резолюции по Украине

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:37

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, разработанный Францией и Мексикой. Об этом сообщил ТАСС.

По информации агентства, за принятие документа, который называет Россию ответственной за украинский кризис, выступили 140 делегаций. Воздержались представители 38 стран, еще пять государств были против (Россия, КНДР, Эритрея, Беларусь и Сирия).

Резолюция требует «немедленного прекращения боевых действий России против Украины» и отмечает, что «блокада городов Украины, в частности Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию». Документ призывает вывести войска с территории Украины и обеспечить гуманитарные коридоры для мирных граждан.

ЮАР также представил свой проект резолюции по Украине, однако Генассамблея не одобрила проведение голосования по нему. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что прервать голосование не имеет права никто, если оно было объявлено председателем.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по ситуации на Украине. Документ поддержал Китай, остальные 13 стран воздержались.

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