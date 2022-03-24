Верховная рада ввела наказание за распространение данных о перемещении войск Украины

Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении украинских войск. Об этом cообщило РИА «Новости» со ссылкой на депутата парламента страны Алексея Гончаренко.

Распространение данных о размещении военных формирований и передвижении оружия, в том числе боевых припасов, может караться лишением свободы на срок до 12 лет. Это наказание предполагается в условиях военного или чрезвычайного положения в стране.

По словам Гончаренко, распространение информации о вооружении, не опубликованной ранее в открытом доступе Генштабом ВСУ, грозит заключением от трех до пяти лет. За раскрытие данных о расположении войск может быть назначено от пяти до восьми лет тюрьмы.

Максимальное наказание предусмотрено, если передача информации совершена по предварительному сговору группой лиц или «с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконным вооруженным формированиям».