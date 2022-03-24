В Петербурге разрешили полную заполняемость кинозалов и театров

Правительство Петербурга смягчило коронавирусные ограничения и разрешило полную заполняемость кинозалов и театров. Об этом сообщает ТАСС.

Максимальное число зрителей в них не должно превышать 2000. Со 100 до 300 увеличена разрешенная численность посетителей на спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых мероприятиях, которые не требуют согласования с властями.

Также Смольный снял ограничения по заполняемости речных трамвайчиков и запрет на перемещение по палубе. Сезон навигации на Неве откроется в ночь с 9 на 10 апреля.

С 18 марта петербургская администрация разрешила ресторанам, а также объектам досуга и развлечений вновь работать в ночное время. 14 марта Комитет по здравоохранению Петербурга объявил о завершении пятой волны коронавируса в городе.