Роскомнадзор заблокировал сайт украинской игровой студии GSC Game World — разработчиков серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Это следует из данных реестра РКН.

Доступ к ресурсу ограничили по запросу Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она позволяет блокировать ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, ложными сообщениями о терактах и иной недостоверной общественно значимой информации.