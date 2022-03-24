Роскомнадзор заблокировал сайт украинской игровой студии GSC Game World — разработчиков серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Это следует из данных реестра РКН.
Доступ к ресурсу ограничили по запросу Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она позволяет блокировать ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, ложными сообщениями о терактах и иной недостоверной общественно значимой информации.
По данным GlobalCheck, уровень доступности сайта на территории России составляет 0%.
DTF предполагает, что блокировка связана с заявлением GSC Game World о российской «военной операции» на Украине, которое опубликовано на главной странице сайта.
Ранее GSC Game World решила не продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. Это касается и покупателей, осуществивших предзаказ. Причина — разработчики не хотят финансировать государство, которое начало «военную операцию» в их стране. Часть сотрудников киевской студии GSC Game World решила перебраться в Чехию.