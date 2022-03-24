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Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у властей 4 млрд рублей на ближайшие несколько месяцев

Денис Ламехов
Сегодня в 18:52

Ассоциация владельцев кинотеатров (объединяет более 700 компаний с более 2600 экранов) обратилась к российским властям с просьбой выделить 4,2 млрд рублей в качестве поддержки отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника ассоциации, главу российского офиса аналитической компании Сomscore Романа Исаева.

Он добавил: «Получив эту сумму, можно будет как‑то прожить 2–3 месяца. <…> По расчетам внутри АВК, чтобы кинотеатры дожили до нового года, нужна помощь в 10 млрд суммарно».

Такая мера поддержки, по мнению Исаева, косвенно поможет и российским продюсерским компаниям: отечественные картины будут дольше оставаться в репертуаре и сборы могут существенно вырасти. Согласно заявлению участника ассоциации, упор необходимо сделать на расширение и повышение качества контента кинопроизводителей из России.

Кроме того, по словам Исаева, примерно 80% сборов проката в России составляла выручка от показов голливудского кино. Он сообщил, что независимые ленты из Европы и Азии, а также российские фильмы отвечали за меньшую долю доходов.

«Ситуация в отрасли крайне тревожная, в ежедневном режиме мы и в Ассоциации владельцев кинотеатров, и в более широком спектре, среди игроков российского кинобизнеса, проводим постоянные консультации», — заявил Исаев.

После начала российской «военной операции» на территории Украины многие крупные кинокомпании — Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal — заморозили работу в России и приостановили показы своих фильмов.

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