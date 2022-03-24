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США ввели новые санкции — против российских депутатов, оборонных предприятий и золота ЦБ

Семён Гудошников
Сегодня в 17:05

Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России. Они коснутся 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского Минфина.

По мнению ведомства, депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины». В санкционный список попала и сама Госдума в качестве организации.

Ограничения также затронут более 600 физических и юридических лиц. Среди них бизнесмен Геннадий Тимченко и его компании, 17 членов правления «Совкомбанка» и 48 оборонных предприятий.

Под санкции также попадут операции с золотом из резервов Центробанка России, пояснили в Минфине. Это должно ограничить способность ЦБ использовать международные резервы для поддержки российской экономики и финансирования.

Введенный пакет санкций был анонсирован 23 марта. Тогда советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что ограничительные меры затронут «как физлиц: политиков, олигархов, так и организации». По его словам, страны G7 будут согласовывать механизмы, которые заблокируют варианты обхода санкций.

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