ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело после проверки поставок сахара

Федеральная антимонопольная служба возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» дело о нарушении антимонопольного законодательства после проверки поставок сахара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы», — указывает ФАС.

Если компании признают виновными, им грозят оборотные штрафы. Ведомство не уточняет размер санкций и не сообщает о конкретных административных статьях, по которым заведены дела.

Оборотные штрафы, согласно российскому законодательству, предусматривают статьи КоАП 14.31 («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»), 14.32 («Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности») и 14.33 («Недобросовестная конкуренция»).

В Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже отметили, что не видят причин для возбуждения антимонопольного дела. «Все запросы были отработаны, информация была предоставлена в установленный срок, дополнительных вопросов со стороны проверяющих не было, нарушений также не зафиксировано», — сообщили в группе компаний.