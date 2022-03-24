Агентство Fitch аннулирует рейтинги российских компаний, попавших под санкции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзовет рейтинги всех российских компаний, попавших под санкции Евросоюза, а также их подразделений. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», — говорится в заявлении компании.

Рейтинги будут аннулированы до 15 апреля.

7 марта на сайте агентства появилось сообщение, в котором группа компаний Fitch объявила о приостановке своей деятельности в России. Ограничение коснулось в том числе кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

15 марта Евросоюз принял четвертый пакет санкций. В рамках ограничений европейским агентствам запретили предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.