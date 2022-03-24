«Коммерсант»: импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40%

«Коммерсант» попросил участников алкогольного рынка в России оценить ситуацию в отрасли и спрогнозировать объем импорта, которого может лишиться страна на фоне геополитических, экономических и логистических трудностей.

Так, по оценке директора по развитию Ladoga (около 140 000 точек продаж, импорт более 500 товарных наименований) Дмитрия Исаченкова, текущая ситуация способна привести к падению импорта алкоголя в Россию примерно на 40% в годовом выражении. Согласно его данным, обстановка сопоставима с последствиями кризиса 2014 года.

Компания Fort (более 1200 наименований 135 международных производителей) рассчитывает на потерю 20–25% импорта. На данный момент 75% иностранных поставщиков Fort согласны продолжать работать с Россией, заявил исполнительный директор Александр Липилин.

Он отметил снижение импорта из‑за отказа части французских и итальянских производителей поставлять продукцию, сложностей с логистикой и осуществлением платежей.

По словам руководителя информационного центра виноторговли WineRetail Александра Ставцева, после стабилизации курсов валют стоит ждать восстановления рынка. Он допускает вымывание или замещение ряда позиций и рост доли вин из Южной Америки, Северной Африки и ближнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Армении, Грузии.

Согласно данным аналитической компании NielsenIQ, с 21 февраля по 13 марта продажи алкоголя в российских магазинах выросли на 22% в деньгах год к году. Алкоголь входит в перечень товаров, пользующихся повышенным спросом в этот кризис, отмечает «Коммерсант».