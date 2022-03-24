«Щелкунчик», «Аттила» и симфонии Чайковского: Okko покажет эксклюзивную коллекцию Мариинки

27 марта в честь Всемирного дня театра Okko, входящий в экосистему «Сбера», представит эксклюзивную коллекцию постановок Мариинского театра. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Библиотека онлайн-кинотеатра пополнится 14 записями. Среди них балеты «Драгоценности» и «Щелкунчик» с хореографией Вайнонена — самая популярная версия произведения в России.

Поставленный Джорджем Баланчиным в 1967 году, «Драгоценности» считается первым большим абстрактным произведением классического балета. В нем задействованы звездные танцоры Мариинки Ульяна Лопаткина, Игорь Зеленский, Андриан Фадеев и другие.

Еще одна постановка из коллекции — опера Верди «Аттила» от Артура Гама. В ней русский бас Ильдар Абдразаков предстает в роли сурового гунна, противоборствующего храброй Одабелле (сопрано Анна Макарова), ее соотечественникам Эцио (баритон Владислав Сулимский) и Форесто (тенор Сергей Скороходов).

Будет что посмотреть и поклонникам классической музыки — шесть симфоний Чайковского, скрипичные и фортепианные концерты Прокофьева, а также одно из лучших, по мнению самого автора, произведений Стравинского — «Похоронная песня», до недавнего времени считавшаяся утраченной.

В постановках и концертах задействованы прославленные деятели культуры: Валерий Гергиев, Сергей Бабаян, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина и другие.

Все записи будут доступны в коллекции «Искусство онлайн», открывающей доступ к спектаклям, концертам, онлайн-экскурсиям и другому видеоконтенту от ведущих культурных площадок страны.