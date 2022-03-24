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В России в повторный прокат выйдут фильмы «Зеленая книга» и «Достучаться до небес»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:31

Компания-прокатчик Capella Film анонсировала повторный выход картины Питера Фаррелли «Зеленая книга» в российских кинотеатрах 5 мая. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В отечественный прокат также выйдет фильм Томаса Яна «Достучаться до небес». Посмотреть его можно будет с 9 июня.

Кроме того, на широких экранах покажут драму «Улей» (с 12 мая), триллер «Точка кипения» (с 26 мая) и хоррор «Огр» (с 30 июня).

После начала российской «военной спецоперации» на территории Украины многие крупные кинокомпании — Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal — временно ушли из России и приостановили показы своих фильмов.

В ответ «Мосфильм» предложил кинотеатрам запустить в повторный прокат фильмы Андрея Тарковского, Карена Шахназарова, Александра Птушко, Геральда Бежанова и Александра Прошкина. Всего в список вошли двенадцать фильмов, среди которых «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Курьер», «Илья Муромец», «Вий» и другие.

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