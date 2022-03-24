перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело после проверки поставок сахара 17:15
США ввели новые санкции — против российских депутатов, оборонных предприятий и золота ЦБ 17:05
Российские сотрудники Meta* боятся возвращаться на родину из‑за признания компании экстремистской 16:28
«Коммерсант»: импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40% 16:20
zhang kaiyv/Unsplash
Apple ограничила оплату картами «Мир» 16:10
Агентство Fitch аннулирует рейтинги российских компаний, попавших под санкции 16:04
В России в повторный прокат выйдут фильмы «Зеленая книга» и «Достучаться до небес» 15:31
Продюсер «Дикой мяты» сообщил, что оба фестивальных уик-энда состоятся 15:12
Клиенты «Яндекс.Еды» смогут управлять своими данными 15:11
Немецко-российский фотограф Нанна Хайтманн стала одним из победителей World Press Photo 15:07
Пресс-служба Александринского театра
«Афиша» делает театры доступнее, предлагая скидки на сотни спектаклей по всей стране 14:51
Мединский сравнил нынешнюю ситуацию со Смутой и призвал переводить «Бесогон» на «максимум языков» 14:12
Президентом Каннского фестиваля впервые станет женщина — экс-гендиректор Warner Bros. Айрис Кноблох 13:54
«Кинотавр» не состоится в 2022 году 13:37
YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда 13:20
Szabo Viktor/Unsplash
YouTube заблокировал канал главы Крыма 13:16
СЖР обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры против Google и YouTube 12:33
Великобритания ввела санкции против Льва Хасиса, Олега Тинькова и Альфа-банка 12:23
Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты 12:12
Индекс Мосбиржи открылся ростом после возобновления торгов 11:29
Отключить рекламу

Немецко-российский фотограф Нанна Хайтманн стала одним из победителей World Press Photo

Денис Ламехов
Сегодня в 15:07

Немецко-российский фотограф Нанна Хайтманн стала одним из четырех региональных победителей международного конкурса в сфере фотожурналистики World Press Photo в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Cерия фотографий Хайтманн «Как замерзшая земля горит», созданная для агентства Magnum Photos, взяла награду в категории «Фотоистории». Работа рассказывает о лесных пожарах в Республике Саха (Якутия) в 2021 году.

При этом в рамках серии автор охватила гораздо больший круг тем — от таяния ледников из‑за глобального потепления до тяжелой волонтерской работы тех, кто борется с лесными пожарами. Снимки публиковал The New York Times в июле 2021-го. С другими съемками Хайтманн можно ознакомиться на сайте Magnum.

Также специального упоминания жюри удостоилась серия «М+Т» российского фотографа Марии Гельман. Она рассказывает историю отношений Мини и Татьяны — пожилой пары с синдромом Дауна из социальной деревни Светланы в Ленинградской области.

В поселении живут люди с различными ментальными и физическими особенностями вместе с воспитателями и волонтерами. Это совместный проект с героиней истории — полароидные снимки были сделаны самой Татьяной. Ранее за «М+Т» Гельман получила Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Андрей Стенин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить