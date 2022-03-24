Немецко-российский фотограф Нанна Хайтманн стала одним из победителей World Press Photo

Немецко-российский фотограф Нанна Хайтманн стала одним из четырех региональных победителей международного конкурса в сфере фотожурналистики World Press Photo в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Cерия фотографий Хайтманн «Как замерзшая земля горит», созданная для агентства Magnum Photos, взяла награду в категории «Фотоистории». Работа рассказывает о лесных пожарах в Республике Саха (Якутия) в 2021 году.

При этом в рамках серии автор охватила гораздо больший круг тем — от таяния ледников из‑за глобального потепления до тяжелой волонтерской работы тех, кто борется с лесными пожарами. Снимки публиковал The New York Times в июле 2021-го. С другими съемками Хайтманн можно ознакомиться на сайте Magnum.

Также специального упоминания жюри удостоилась серия «М+Т» российского фотографа Марии Гельман. Она рассказывает историю отношений Мини и Татьяны — пожилой пары с синдромом Дауна из социальной деревни Светланы в Ленинградской области.

В поселении живут люди с различными ментальными и физическими особенностями вместе с воспитателями и волонтерами. Это совместный проект с героиней истории — полароидные снимки были сделаны самой Татьяной. Ранее за «М+Т» Гельман получила Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.