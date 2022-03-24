Открытый российский фестиваль «Кинотавр» не состоится в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента смотра Александра Роднянского.

«В этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», — сказал он.

«Кинотавр» должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября. Программа фестиваля включала в себя как традиционные конкурсы для полного и короткого метра, так и секцию «Кинотавр. Сериалы».

В разные годы победителями смотра становились фильмы «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Водитель для Веры» Павла Чухрая и другие картины.