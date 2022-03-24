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YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

Семён Гудошников
Сегодня в 13:20

YouTube вернул доступ к каналам с советскими фильмами и спектаклями «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». В группе Гостелерадиофонда во «ВКонтакте» говорится, что аккаунты были разблокированы вечером 23 марта.

«Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе, в принципе, разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку», — сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

Сервис заблокировал страницы Гостелерадиофонда 13 марта. На следующий день Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку, сочтя ее «нарушением принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что платформу могут заблокировать на территории РФ, если она не выполнит требования властей. Среди требований не только разблокировка каналов Гостелерадиофонда, но и удаление противозаконных материалов, контента «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе», а также прекращение «цензуры в отношении российских пользователей и российских СМИ».

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