YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

YouTube вернул доступ к каналам с советскими фильмами и спектаклями «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». В группе Гостелерадиофонда во «ВКонтакте» говорится, что аккаунты были разблокированы вечером 23 марта.

«Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе, в принципе, разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку», — сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

Сервис заблокировал страницы Гостелерадиофонда 13 марта. На следующий день Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку, сочтя ее «нарушением принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что платформу могут заблокировать на территории РФ, если она не выполнит требования властей. Среди требований не только разблокировка каналов Гостелерадиофонда, но и удаление противозаконных материалов, контента «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе», а также прекращение «цензуры в отношении российских пользователей и российских СМИ».