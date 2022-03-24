YouTube заблокировал канал главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о „свободе слова“. Но мы это и так знаем», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее Союз журналистов России обратился в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из‑за цензуры российских СМИ.

11 марта YouTube объявил о блокировке российских аккаунтов СМИ, которые финансируются государством. Платформа также приостановила все способы монетизации в России и приступила к удалению контента на тему «военной операции» на территории Украины.