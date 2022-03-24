В России выявили 25 387 новых случаев COVID-19

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1279. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Москва, Воронежская, Иркутская и Нижегородская области.

За последние сутки в России выявили 25 387 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1439 заражений меньше вчерашнего показателя .

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 690 008. За сутки умерли 418 человек, за все время — 366 220. Выздоровели 66 476 пациентов, за весь период — 16 483 898. Число госпитализаций за сутки составило 4540.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 476,5 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,5 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,7 млн), Франция (24,4 млн), Великобритания (20,5 млн) и Германия (19,4 млн).