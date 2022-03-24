Россия снимает ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией

Власти России отменят ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

Решение вступает в силу в полночь 30 марта 2022 года. Соответствующее решение принял оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.

В частности, будут сняты ограничения на:

въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;

въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

С 30 марта 2020 года правительство России закрыло все сухопутные границы из‑за ситуации с коронавирусом. Проехать в большинство стран через нее до сих пор могут только лица с двойным гражданством, видом на жительство или родственниками в другой стране. При этом на авиасообщение это распоряжение не распространяется.

С некоторых границ российские власти уже сняли ограничения. В частности, с июня 2021-го через сухопутную границу можно въехать в Грузию.