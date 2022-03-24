На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошло обрушение породы

В Кемеровской области из‑за выброса метана произошло обрушение породы на шахте «Осинниковская». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации шахты.

Проводится эвакуация примерно 400 горняков. Сообщается, что под завалами находится как минимум один шахтер.

Другой собеседник агентства подтвердил информацию о том, что в результате аварии на «Осинниковской» один человек находится под завалами. По его словам, работа шахты приостановлена, на месте работают специалисты военизированных горноспасательных отрядов.

«Утром получили сообщение о том, что произошло обрушение горных пород в результате геологических нарушений. Ночная смена была из 119 человек, вышли все. Сейчас один находится под завалами, специалисты пытаются его спасти», — заявил информированный источник агентства.

В региональном Министерстве угольной промышленности «Интерфаксу» подтвердили, что причиной обрушения породы стал выброс угля и газа.

Региональная прокуратура инициировала проверку, в частности, будет проверено исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, отметили в ведомстве.