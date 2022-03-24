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Центробанк опроверг информацию Bloomberg о желании Набиуллиной уйти с поста главы регулятора

Виктория Шанина
Сегодня в 9:36

Центробанк России опроверг информацию о том, что председатель регулятора Эльвира Набиуллина хотела покинуть свой пост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности», — заявили в Банке России.

Ранее американское информагентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщил, что Набиуллина планировала уйти с должности после начала «военной спецоперации». Однако Владимир Путин отказал ей в отставке.

Собеседники издания также заявили, что, предположительно, уход Набиуллиной был бы воспринят как предательство. Сама Эльвира Набиуллина на запрос о комментарии не ответила, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ничего не знает об этом.

Эльвира Набиуллина заступила на пост главы Банка России в июне 2013 года, сменив Сергея Игнатьева. В июне 2017-го Госдума проголосовала за продление полномочий Набиуллиной еще на пять лет.

В июне 2022 года срок полномочий Набиуллиной как главы Центробанка заканчивается. В конце марта Путин внес ее кандидатуру в Госдуму для переназначения на должность председателя ЦБ. Вопрос будет рассмотрен 20 апреля.

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