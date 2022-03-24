перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошло обрушение породы 10:02
Центробанк опроверг информацию Bloomberg о желании Набиуллиной уйти с поста главы регулятора 9:36
The Webby Awards/YouTube
Умер создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт 9:18
Ограничение полетов на юг России продлили до 1 апреля 8:46
Beabadoobee анонсировала новый альбом и выпустила клип «Talk» 2:32
Компания Sanofi остановила поставки лекарств в Россию, кроме жизненно важных 1:57
Минцифры работает над возможностью верифицировать аккаунт на Rutube через «Госуслуги» 1:01
Marcel Pirnay/Unsplash
Renault приостановит свою деятельность в России 0:18
WSJ: президент Украины попросил США не вводить санкции против Романа Абрамовича Вчера в 23:25
Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Ей было 84 года Вчера в 22:42
В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина Вчера в 22:17
Spencer E Holtaway/Flickr
РКН ограничил доступ к «News.Google» на территории России Вчера в 21:42
В России появится национальная премия в области детской литературы Вчера в 21:34
Международная федерация плавания завела дело на двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Вчера в 21:33
Власти Удмуртии попросили Павла Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram Вчера в 21:07
Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов ушел в отставку Вчера в 20:48
Отъезд Чубайса из России, поставка газа в Европу за рубли и другие новости дня
Вчера в 20:47 дайджест
Sanofi продолжит поставки жизненно важных медицинских препаратов в Россию Вчера в 20:45
Danone продолжит производство основных молочных продуктов и детского питания в России Вчера в 20:14
Задолженность по зарплате в России составила 930,9 млн рублей. За месяц она увеличилась на 1,7% Вчера в 19:32
Отключить рекламу

Умер создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:18

В США в возрасте 74 лет умер создатель формата изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Мужчина скончался 14 марта в больнице в окружении семьи. Причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом.

Уилхит и его команда разработали формат GIF в 1987 году. К 2016 году он нашел широкое применение в дизайне веб-сайтов, постах в социальных сетях, рабочих документах и практических руководствах.

Такое изобретение позволило умещать серию изображений в довольно сжатом формате и быстрее передавать данные на электронные оборудования малой мощности. В 2013 году Уилхайта наградили премией Webby за вклад в развитие интернета.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Моя ужасная сестра
Две сводные сестры пытаются завоевать внимание родителей
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить