Умер создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт

В США в возрасте 74 лет умер создатель формата изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Мужчина скончался 14 марта в больнице в окружении семьи. Причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом.

Уилхит и его команда разработали формат GIF в 1987 году. К 2016 году он нашел широкое применение в дизайне веб-сайтов, постах в социальных сетях, рабочих документах и практических руководствах.

Такое изобретение позволило умещать серию изображений в довольно сжатом формате и быстрее передавать данные на электронные оборудования малой мощности. В 2013 году Уилхайта наградили премией Webby за вклад в развитие интернета.