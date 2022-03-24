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Минцифры работает над возможностью верифицировать аккаунт на Rutube через «Госуслуги»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций работает над возможностью верифицировать аккаунты на Rutube через сервис «Госуслуги». Об этом сообщило РИА «Новости».

В министерстве отметили, что пользователи смогут регистрироваться на платформе и без использования аккаунта на «Госуслуг». Однако верификация позволит авторам публиковать видео без очереди и длительной модерации.

«Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан», — сказали в сообщении.

В январе «Госуслуги» были включены в список социально значимых сайтов. Также в этот перечень попала соцсеть «ВКонтакте».

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