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WSJ: президент Украины попросил США не вводить санкции против Романа Абрамовича

Юлия Онодэра
Вчера в 23:25

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Зеленский обратился с такой просьбой во время телефонных переговоров с американским лидером. Зеленский, как отмечает WSJ, верит в то, что Абрамович может помочь в переговорах с Россией.

Байден пошел на встречу и действительно вычеркнул Абрамовича из санкционного списка, утверждает СМИ. В канцелярии президента Украины и посольстве Украины в Вашингтоне эту информацию пока не прокомментировали.

В американском Минфине отметили, что «для того чтобы переговоры дали результат, комментировать их или что‑либо про Абрамовича будет нецелесообразно». Ранее The Guardian уже сообщало, что Абрамович выступает посредников в российско-украинских переговорах.

«Я могу подтвердить, что с Романом связывалась украинская сторона и просила о поддержке. С тех пор он старается помогать», — сказал пресс-секретарь олигарха.

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