Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Ей было 84 года

В возрасте 84 лет скончалась американский политик Мадлен Олбрайт, известная как первая женщина, сумевшая занять пост госсекретаря США. О ее смерти сообщил «Интерфакс».

Причиной кончины Олбрайт стал рак. 64-й американский госсекретарь умерла в кругу друзей и близких, рассказала семья политика. «Мы потеряли любящую мать, бабушку, сестру, тетю и друга», — добавили родные Олбрайт.

Мадлен Олбрайт родилась в Праге в 1937 году под именем Марии Яны Корбеловой. В 1948 году она переехала в США в статусе беженки вместе со своей семьей. Спустя девять лет Олбрайт получила американское гражданство.

С 1993 по 1997 году Олбрайт была постоянным представителем США при ООН, а в1997 году она получила назначение в качестве госсекретаря США. Эту должность политик занимала до 2001 года при президенте Билле Клинтоне.