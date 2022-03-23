В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина

В Киеве под обстрелами погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина при выполнении редакционного задания. Об этом пишут РИА «Новости».
«The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны», — сказано на сайте издания.
С журналисткой погиб еще один гражданский. Двое сопровождающих ее людей госпитализированы.
Баулина ранее работала в «Фонде борьбы с коррупцией»**. Однако после внесения организации в список экстремистских она покинула Россию.
В качестве корреспондента Баулина отправилась в Украину. Там она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
*Признан СМИ-иноагентом.
**ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.