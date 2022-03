РКН ограничил доступ к «News.Google» на территории России

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство ограничило доступ к ресурсу на основании требования Генпрокуратуры.

Причиной послужили материалы, содержащие недостоверную информацию о ходе «военной операции» на территории Украины.

После начала «военной операции» на территории Украины в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важные истории»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, ТВ-2, «Тайга.Инфо», The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, «Бумагу», TJ, а также соцсети Facebook, Twitter и Instagram.

* Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.