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Международная федерация плавания завела дело на двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова

Юлия Онодэра
Вчера в 21:33

Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) возбудила дело против пловца Евгения Рылова после его участия в концерте в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма к России. Об этом стало известно из пресс-релиза на сайте FINA.

Двукратного олимпийского чемпиона подозревают в нарушении правил федерации. Какое именно нарушение имеется в виду, в сообщении не уточняется. Известно, что исполнительный комитет FINA обратился к дисциплинарной комиссии с просьбой ускорить работу.

Рылов назвал дисциплинарное дело «очень странным». Спортсмен отметил, что «очень удивлен» сложившейся ситуацией и хотел бы подать протест в FINA, «объяснять что‑то, доказывать».

«По мнению всего мира и Международной федерации плавания, я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины, это безумие какое‑то!», — заявил Рылов.

Также россиянин решил отказаться от участия в чемпионате мира летом 2022 года «в знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований».

«Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов. Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт», — прокомментировал Рылов свое решение.

Ранее компания Speedo разорвала с Евгением Рыловым спонсорский контракт. Причиной этого также стало участие спортсмена в концерте в «Лужниках».

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