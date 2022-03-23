Власти Удмуртии попросили Павла Дурова снизить расценки на рекламу в Telegram

Первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов в официальном письме к основателю Telegram Павлу Дурову попросил его снизить стоимость рекламы на платформе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сунцов заявил: «Уважаемый Павел Валерьевич, просим вас рассмотреть возможность снижения стоимости размещения рекламы в Telegram, а также зафиксировать цены в рублях, что позволит предпринимателям сохранять охваты целевой аудитории, выстраивать продажи и продвижение внутри мессенджера».

Он отметил, что сейчас в мессенджере растет число пользователей, каналов и представленность брендов. На данный момент минимальный бюджет для запуска рекламной кампании составляет 2 млн евро.

За первые две недели марта, согласно данным «Мегафона», Telegram стал самым популярным приложением для обмена сообщениями в стране: в общем объеме трафика в мессенджерах его доля увеличилась с 48 до 63%.

Это произошло на фоне ограничений доступа к другим социальным сетям на территории России: 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook*, а 14 марта — Instagram*.

* Instagram и Facebook запрещены в России, владеющая ими компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.