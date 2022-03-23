В России появится национальная премия в области детской литературы. Такое поручение дала министр культуры Ольга Любимова, сообщает ТАСС.

Премия будет вручаться в двух номинациях: «Детский писатель» и «Художник-иллюстратор». Учредить их предложили детский писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и правнук Корнея Ивановича Чуковского Дмитрий Чуковский.

«Учитывая, что иллюстрация является неотъемлемой и крайне важной частью детской книги, при формировании положения о премии необходимо предусмотреть специальную номинацию для художников-графиков и дизайнеров книги», — подчеркнула Любимова.

Призовой фонд награды составит 2 млн рублей.

Министр культуры также отметила, что в 2022 году в российские библиотеки поступит около 500 тыс. детских книг. «Могу сказать, что деньги, выделенные правительством в рамках поручения президента, данного по итогам послания, были доведены до регионов в полном объеме и уже распределены до конца 2022 года», — уточнила она.