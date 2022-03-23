Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов ушел в отставку

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов ушел в отставку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Виталия Савельева.

По словам Савельева, Полубояринов остается в Москве и планирует занять пост замгендиректора в другой компании. «Так бывает, что люди не могут работать в стрессовых условиях», — объяснил он причины отставки Полубояринова.

«Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых, и здесь промедление невозможно, он тоже принял для себя решение, что он не сможет сдерживать процесс. Но он будет работать в одной из российских компаний заместителем, он никуда не исчез», — сказал Савельев.

Михаил Полубояринов возглавил «Аэрофлот» с ноября 2020 года. Он сменил на этом посту Виталия Савельева после его назначения главой Минтранса.

Ранее, 12 марта, должность заместителя гендиректора «Аэрофлота» покинул Андрей Панов. Он уехал из России. Кроме того, 4 марта ушел в отставку гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.